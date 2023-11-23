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Altında yükseliş sürüyor mu? Altının seyri ne olur?

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 14:41
Güncelleme:23.11.2023 15:51
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları kaç TL oldu? Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatlarında yükseliş ne kadar devam edecek? Altında seyir ne yönde olur? Yatırımcılar ne yapmalı? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı verdi.
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