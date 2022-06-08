Altında yükseliş sürer mi? Kuyumculardan flaş tahmin: Gramın 1.400 TL’leri…

Son dakika altın fiyatları... Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez bin TL’nin üzerine çıkarken, kuyumcular rakamın bin 400’TL’leri göreceği görüşünde. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu? İşte güncel fiyatlar...

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