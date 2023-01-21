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Altında yükseliş sürecek mi? Ons altındaki hızlı yükseliş devam edecek mi?

A Haber
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Giriş: 21.01.2023 13:03
Ons altındaki hızlı yükseliş gram altın tarafında tarihi yüksek seviyeyi ortaya çıkardı. Gram altın bin 171 liraya kadar çıktı. Gram altın son bir yılda yüzde 46 değer kazandı. Peki gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? 2023 altın yılı mı olacak? Altın neden artıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican değerlendirdi.
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