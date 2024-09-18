Altında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş A Haber'de gram için rakam verdi

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. FED'den dört yılın ardından faiz indirimi beklentisi var. Alınacak karar altın, borsa ve dövizi nasıl etkileyecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Gram altın tarafında yıl sonu beklentimiz 3 bin – 3 bin 500 TL aralığında." dedi.

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