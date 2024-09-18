18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Altında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş A Haber'de gram için rakam verdi

Altında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş A Haber'de gram için rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2024 13:54
Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. FED'den dört yılın ardından faiz indirimi beklentisi var. Alınacak karar altın, borsa ve dövizi nasıl etkileyecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Gram altın tarafında yıl sonu beklentimiz 3 bin – 3 bin 500 TL aralığında." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İslam Memiş gram altın için rakam verdi
İslam Memiş gram altın için rakam verdi
Piyasalar FED’in faiz kararına odaklandı!
Piyasalar FED'in faiz kararına odaklandı!
A Para 6 yaşında! Borsa İstanbul’da gong töreni
A Para 6 yaşında! Borsa İstanbul’da gong töreni
Enflasyon eylül ayında 40’lı rakamlara inecek
Enflasyon eylül ayında 40’lı rakamlara inecek
Fahiş fiyatlar cezasız kalmadı
Fahiş fiyatlar cezasız kalmadı
Enflasyonu tek haneye indireceğiz
"Enflasyonu tek haneye indireceğiz"
Gram altın için A Haber’de rakam verdi
Gram altın için A Haber'de rakam verdi
Elektrikte yeni tarife dönemi!
Elektrikte yeni tarife dönemi!
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat
Enflasyonda yol sonu beklentimiz yüzde 41,5
"Enflasyonda yol sonu beklentimiz yüzde 41,5"
Fatura açıklaması: Yüzde 60’ı devletten
Fatura açıklaması: Yüzde 60'ı devletten
ASELSAN’ın 6 aylık cirosu 35,7 milyar TL oldu
ASELSAN’ın 6 aylık cirosu 35,7 milyar TL oldu
Daha Fazla Video Göster