Altında yön ne olacak? Altın almalı mı satmalı mı? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Düşüşten yükselişe geçen altında seyir nasıl olur? Peki yatırımcı ne yapmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulundu.

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