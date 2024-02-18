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Altında yön ne olacak?

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Giriş: 18.02.2024 16:04
Altında düşüş devam edecek mi? İçinde bulunduğumuz dönem, altın alım fırsatı mı? Piyasalardaki son durumu Finans Analisti İslam Memiş aktardı.
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