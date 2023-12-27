27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altında yeni rekorlar mı geliyor? Yükseliş sürecek mi?

Altında yeni rekorlar mı geliyor? Yükseliş sürecek mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2023 10:52
Gram altın 2023 yılı başından bu yana yüzde 76 kazanç getirdi. 2024 altın yılı mı olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altında yeni rekorlar mı geliyor?
Altında yeni rekorlar mı geliyor?
İşte memur ve emekliler için konuşulan zam oranı
İşte memur ve emekliler için konuşulan zam oranı
3’lü yüzde 50’li formülü! Milyonlar merakta
3'lü yüzde 50'li formülü! Milyonlar merakta
Konut fiyatını düşürecek arsa formülü
Konut fiyatını düşürecek arsa formülü
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?
Asgari ücret belli oldu mu?
Asgari ücret belli oldu mu?
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye!
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye!
Köpük kalktı fiyatlar normale döndü
Köpük kalktı fiyatlar normale döndü
Et fiyatlarını düşürecek hamle
Et fiyatlarını düşürecek hamle
Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak?
Asgari ücrette 3. toplantı ne zaman yapılacak?
Borsa neden düştü?
Borsa neden düştü?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman ödenecek?
Daha Fazla Video Göster