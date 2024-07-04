Altında yeni rekor mu gelecek?

İlk 6 ayda hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Bu hafta sakin seyreden altın fiyatları çarşamba günü ABD'de özel sektör istihdam rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yükselişe geçti. Altın fiyatlarında sert hareketler görülür mü? Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi A Haber'de değerlendirdi.

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