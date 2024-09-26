Altında yeni bir rekor gelir mi? İslam Memiş A Haber'de açıkladı: Altını satan pişman olur

Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Fed'in faizi 50 baz puan düşürmesi ve piyasaların Fed'den yeni faiz indirimi beklentisi altın fiyatlarını destekliyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Altın için her zaman alım fırsatı şu an satma zamanı değil. Mecbur kalmadıkça satmayın." dedi.

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