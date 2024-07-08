Altında yeni beklenti ne? Yeni trend gümüş mü?

Altına olan talebin artması fiyatları da yukarı çekmeye başladı. Ons altındaki pozitif seyir gram altına da yansıdı. Gram altın 2512 liraya kadar yükseldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN