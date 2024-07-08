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Altında yeni beklenti ne? Yeni trend gümüş mü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 10:51
Altına olan talebin artması fiyatları da yukarı çekmeye başladı. Ons altındaki pozitif seyir gram altına da yansıdı. Gram altın 2512 liraya kadar yükseldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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