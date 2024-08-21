Altında seyir ne yönde? E-ticaret sitelerinden "ucuz altın" kampanyalarına dikkat edilmeli

FED'in faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Bu durum ise fırsatçıları harekete geçirdi. Uzmanlar sahte altın ve ayarı düşük altına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel ve Finans Analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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