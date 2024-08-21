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Altında seyir ne yönde? E-ticaret sitelerinden

Altında seyir ne yönde? E-ticaret sitelerinden "ucuz altın" kampanyalarına dikkat edilmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 18:41
FED'in faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Bu durum ise fırsatçıları harekete geçirdi. Uzmanlar sahte altın ve ayarı düşük altına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel ve Finans Analisti İslam Memiş değerlendirdi.
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E-ticaret sitelerinden ucuz altın kampanyalarına dikkat!
E-ticaret sitelerinden "ucuz altın" kampanyalarına dikkat!
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