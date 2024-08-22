22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Altında rekor yükseliş sürüyor! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi

Altında rekor yükseliş sürüyor! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2024 11:03
Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa, dolar, euro ve gram altında seyir ne yönde? Altın düşer mi rekor mu kırar? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altında rekor yükseliş sürüyor
Altında rekor yükseliş sürüyor
E-ticaret sitelerinden ucuz altın kampanyalarına dikkat!
E-ticaret sitelerinden "ucuz altın" kampanyalarına dikkat!
MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası’nın faiz kararı saat 14’te
Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14'te
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Konut satışlarında yüzde 16 artış!
Konut satışlarında yüzde 16 artış!
Vergide elektronik denetim dönemi
Vergide elektronik denetim dönemi
Uzaktan çalışma neler getirecek?
"Uzaktan çalışma" neler getirecek?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi
Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda
Daha Fazla Video Göster