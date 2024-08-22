Altında rekor yükseliş sürüyor! İslam Memiş A Haber'de rakam verdi

Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa, dolar, euro ve gram altında seyir ne yönde? Altın düşer mi rekor mu kırar? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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