24 Eylül 2025, Çarşamba

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 10:55
Altında zirve algısı yok oldu. Her gün yeni rekor kırıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Altında rekor üstüne rekor!
Altında rekor üstüne rekor!
Altında rekor üstüne rekor!
