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Altında rekor tazelenecek mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Altında rekor tazelenecek mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 11:59
Haftanın ilk iş gününe piyasalar nasıl başladı? Altında son durum ne? Doç. Dr. Cüneyt Dirican, A Haber'de değerlendirdi.
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