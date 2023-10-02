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Altında düşüş sürüyor! Gram altın ne kadar olur? Uzman isim A Haber’de rakam verdi

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 12:30
Altın yatırımcısı ne yapmalı? Alım için doğru zaman mı? Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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