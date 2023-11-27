27 Kasım 2023, Pazartesi
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Altında artış devam edecek mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira?
Kimi gram, kimi çeyrek kimi de bilezik tercih ediyor. Altın yatırımcıları piyasanın yakın takipçisi. Altın alan veya almayı düşünenler merakta, yükseliş trendi devam edecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.