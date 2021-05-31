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Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor?

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Giriş: 31.05.2021 15:58
Güncelleme:31.05.2021 16:10
Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Altın neden yükseliyor? Altın daha ne kadar çıkar? Altına yatırım yapmak isteyenler ne yapmalı? Altınlarını bozdurmayı düşünenler dikkat! A Haber Muhabiri Emirhan Ergen'in konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş merak edilenleri yanıtladı.
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