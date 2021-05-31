Altında alım mı yoksa satım zamanı mı? Altın fiyatları neden yükseliyor?

Mart ayının ortalarından bu yana hareketlenmeye başlayan altında ivme son günlerde hızlandı. Altın neden yükseliyor? Altın daha ne kadar çıkar? Altına yatırım yapmak isteyenler ne yapmalı? Altınlarını bozdurmayı düşünenler dikkat! A Haber Muhabiri Emirhan Ergen'in konuğu olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş merak edilenleri yanıtladı.

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