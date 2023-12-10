Altında alım fırsatı mı? Gram altın için 2750 TL sözleri! İslam Memiş merak edilen soruları A Haber'de cevapladı

Altın geride bıraktığımız hafta yükselişini sürdürerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bu hafta piyasalarda nasıl bir hareketlilik bekleniyor? Altın yükselişini sürdürerek yeni bir rekora daha imza atar mı? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Vatandaşların merak ettiği sorulara cevabı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında verdi.