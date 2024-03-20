20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altında 250 TL’lik fiyat makası! Gram altında fiyat düşecek mi?

Altında 250 TL’lik fiyat makası! Gram altında fiyat düşecek mi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2024 10:29
Son dakika haberleri… Altın için kritik günler yaşanıyor. ABD’nin bugünkü faiz kararı altının seyri için önemli bir rota olacak. Bankalar ile serbest piyasa arasında fiyat makası 250 TL’li buldu. Ekonomi gündemine dair gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altında 250 TL’lik fiyat makası
Altında 250 TL’lik fiyat makası
10 soruda kira beyannamesi!
10 soruda kira beyannamesi!
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Borsa günü yükselişle tamamladı!
Dövizde spekülasyonu kimler yapıyor?
Dövizde spekülasyonu kimler yapıyor?
Site yönetim şirketlerine denetim!
Site yönetim şirketlerine denetim!
Kredi politikasında değişiklik olur mu?
Kredi politikasında değişiklik olur mu?
8 soruda Yarısı Bizden kampanyası!
8 soruda Yarısı Bizden kampanyası!
Emekliye ödeme takvimi! İkramiyeler ne zaman yatacak?
Emekliye ödeme takvimi! İkramiyeler ne zaman yatacak?
Prim eşitlemesi ne zaman?
Prim eşitlemesi ne zaman?
Enflasyon ve vergi açıklaması
Enflasyon ve vergi açıklaması
Erken emeklilik imkanı
Erken emeklilik imkanı
Yatırımcı dostu kripto düzenlemesi yolda!
Yatırımcı dostu kripto düzenlemesi yolda!
Daha Fazla Video Göster