20 Mart 2024, Çarşamba
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Altında 250 TL’lik fiyat makası! Gram altında fiyat düşecek mi?
Son dakika haberleri… Altın için kritik günler yaşanıyor. ABD’nin bugünkü faiz kararı altının seyri için önemli bir rota olacak. Bankalar ile serbest piyasa arasında fiyat makası 250 TL’li buldu. Ekonomi gündemine dair gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Faruk Erdem değerlendirdi.