Altında 10 ayda 40 rekor! Gram altın 6 bin 200 lirayı gördü
Altın, Amerika ve Çin arasındaki ticaret gerilimiyle tetiklenen yükselişle yeniden gündemde. Hafta başında ons altın 4 bin dolar barajını aşmış, dün ise rekor tazelemeye devam etti. Son 10 ayda yatırımcısına yüzde 100 kazandıran altın için uzmanlar gelecek beklentilerini değerlendiriyor.