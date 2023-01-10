Altın zirveyi gördü! Adım adım rekor

Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, beklenen yükselişine başladı.2023 'altın' yıl mı olacak? Altında yeni rekorlar gelir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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