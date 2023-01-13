13 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Altın yükselişe geçti! Altında yükseliş sürer mi? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi
ABD’de yıllık enflasyon yüzde 6,5 oldu. Peki altını nasıl etkiler? Altının seyri ne olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, “Fırtınalı zamanlarda gerek altına gerek borsaya yatırım yaparken kendinizi koruyun. Sürü psikolojisiyle hareket etmemek lazım panik olmamak lazım. Bir kenara çekilip bu fırtınanın geçmesini beklemek lazım.” ifadelerini kullandı.