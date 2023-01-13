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Altın yükselişe geçti! Altında yükseliş sürer mi? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 10:02
ABD’de yıllık enflasyon yüzde 6,5 oldu. Peki altını nasıl etkiler? Altının seyri ne olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, “Fırtınalı zamanlarda gerek altına gerek borsaya yatırım yaparken kendinizi koruyun. Sürü psikolojisiyle hareket etmemek lazım panik olmamak lazım. Bir kenara çekilip bu fırtınanın geçmesini beklemek lazım.” ifadelerini kullandı.
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