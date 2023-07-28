Altın yeni rekor kırar mı?

Piyasalar haftanın son gününe nasıl başladı? Borsada bilanço dönemi başladı, yön ne olur? Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamlarını piyasa nasıl karşıladı? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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