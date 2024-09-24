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Altın yatırımcısı ne yapmalı? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi

Altın yatırımcısı ne yapmalı? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 10:01
Altında yükseliş sürüyor mu? Yükseliş ne zamana kadar sürecek? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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