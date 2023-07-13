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Altın yatırımcısı ne yapmalı? Borsa güne nasıl başladı?

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 11:00
Borsa İstanbul 'NATO dopingi' ile rekor kırmıştı. Yükseliş devam eder mi? Borsa güne nasıl başladı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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