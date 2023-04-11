Altın yatırımcısı ne yapmalı?

11 Nisan canlı altın fiyatları, serbest piyasadan gelen verilerle belli oldu. Nisan ayı başından bu yana yükselen altın piyasasında gram altın ve çeyrek altın fiyatları geçtiğimiz hafta yeni rekora imza atmıştı. Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş gözleri gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına çevirirken, altın fiyatları grafiği hafta sonundan itibaren aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.