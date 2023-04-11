11 Nisan 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Altın yatırımcısı ne yapmalı?
11 Nisan canlı altın fiyatları, serbest piyasadan gelen verilerle belli oldu. Nisan ayı başından bu yana yükselen altın piyasasında gram altın ve çeyrek altın fiyatları geçtiğimiz hafta yeni rekora imza atmıştı. Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş gözleri gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına çevirirken, altın fiyatları grafiği hafta sonundan itibaren aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı.