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Altın ve pırlanta takılarında indirim

A Haber
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Giriş: 04.06.2021 09:54
Güncelleme:04.06.2021 10:23
Nişanlanacak ve evlenecek çiftlerin gözü kulağı 1 Haziran'daki haberdeydi. Beklenen oldu Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak esnetildi, törenlere de geçtiğimiz yaz olduğu gibi izin çıktı. Düğün sezonun açılmasıyla sektörlerde tatlı telaş başladı, İstanbul Kuyumcukent'teki mağazalar çiftlere jest olsun diye takılarda indirim yaptı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

1 Haziran'da Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak esnetildi. Nikah ve düğün törenlerine kriterler konularak da olsa izin çıktı, düğün sezonu başladı.

1 Haziran'daki esneme ile nişanlanacak, evlenecek çiftler hazırlıklara başladı. Kuyumcukent'teki mağazalar da çiftlere jest yaptı. İşçiliklerde yüzde 50 indirim yapıldı fiyatlar da düştü.

İstanbul Yenibosna'daki Kuyumcukent'te evlenecek, nişanlanacak çiftler için yapılan kampanya 24 Haziran'a kadar devam edecek.

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