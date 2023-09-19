Piyasalar güne nasıl başlayacak? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

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