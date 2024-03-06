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Altın ve Bitcoin neden yükseliyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 12:47
Altın ve Bitcoin neden yükseliyor? Yükseliş ne kadar sürer? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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