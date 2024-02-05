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Altın rotasını aşağı kırdı! Altın fiyatlarında ki son durum nedir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 16:03
ABD’den gelen verilerle birlikte altın fiyatları rotasını yeniden belirledi. Ons altın ve gram altın fiyatlarında düşüş var ve gram altında fiyat psikolojik sınırın altına geriledi. A Haber muhabiri Aslı Bilger ve konuğu Finans Analisti İslam Memiş detayları anlattı. İşte haberin detayları…
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