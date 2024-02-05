Altın rotasını aşağı kırdı! Altın fiyatlarında ki son durum nedir?

ABD’den gelen verilerle birlikte altın fiyatları rotasını yeniden belirledi. Ons altın ve gram altın fiyatlarında düşüş var ve gram altında fiyat psikolojik sınırın altına geriledi. A Haber muhabiri Aslı Bilger ve konuğu Finans Analisti İslam Memiş detayları anlattı. İşte haberin detayları…

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