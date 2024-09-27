Altın rekor kırdı! Piyasalarda cuma hareketliliği

Fed’in faiz indirim kararı almasıyla rekor kırmaya başladı. Gram altın 3 bin TL’yi aştı ve piyasalarda Cuma hareketliliği yaşanıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kadir Mercan’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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