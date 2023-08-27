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Altın piyasasında son durum ne? Gram altın fiyatı düşer mi? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 27.08.2023 11:48
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar haftayı nasıl kapattı? Borsa kazandırmaya devam edecek mi? Hangi yatırım araçları öne çıkıyor? Altın fiyatlarında beklentiler neler? Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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