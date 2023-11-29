29 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın için son alım fırsatı mı? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

Altın için son alım fırsatı mı? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2023 16:51
Altın fiyatları ons öncülüğünde yeni haftaya rekorla girdi. Gram altın 1.870 lira seviyesini aşarak yeni zirvesini gördü. Peki altında alım için son fırsat mı? Finans Analisti İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın için son alım fırsatı mı?
Altın için son alım fırsatı mı?
Önceliğimiz dezenflasyonu sağlamaktır
"Önceliğimiz dezenflasyonu sağlamaktır"
2 milyon vatandaşın borcu siliniyor
2 milyon vatandaşın borcu siliniyor
Maaşlar arası makas daralacak mı?
Maaşlar arası makas daralacak mı?
Brics ülkelerinden kritik dolar kararı!
Brics ülkelerinden kritik dolar kararı!
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
Eksik prime ucuz emeklilik fırsatı
Altında inanılmaz rakam! Tarih verdi
Altında inanılmaz rakam! Tarih verdi
Burs ve kredi ödemeleri başladı!
Burs ve kredi ödemeleri başladı!
Milyonları ilgilendiriyor! İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiriyor! İşte detaylar...
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşı promosyonları artıyor!
Emekli maaşı promosyonları artıyor!
5 bin TL ikramiye yasası TBMM’de
5 bin TL ikramiye yasası TBMM'de
Daha Fazla Video Göster