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Altın fiyatlarındaki yükseliş en çok onun fiyatını etkiledi

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Giriş: 12.12.2023 10:23
Altının gram fiyatının her geçen gün artması en çok dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziğini etkiledi. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Trabzon Hasır Bileziğinin seti 110 bin TL civarlarında satılırken, bugün bu fiyat katlanarak 250-350 bin seviyelerine kadar yükseldi.
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Altın fiyatlarındaki yükseliş onun fiyatını etkiledi
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