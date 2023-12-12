Altın fiyatlarındaki yükseliş en çok onun fiyatını etkiledi

Altının gram fiyatının her geçen gün artması en çok dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon Hasır Bileziğini etkiledi. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Trabzon Hasır Bileziğinin seti 110 bin TL civarlarında satılırken, bugün bu fiyat katlanarak 250-350 bin seviyelerine kadar yükseldi.