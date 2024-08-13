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Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 14:53
Orta Doğu'daki gerilimin artması altın fiyatlarına nasıl yansıdı? Uzmanlar yatırımcıya neler öneriyor? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi.
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Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
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