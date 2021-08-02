02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Altın fiyatlarında son durum ne? Ons fiyatı ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın fiyatı ne?
Son dakika ekonomi haberleri... Piyasalar güne nasıl başladı? Borsa’da son durum ne? Altın fiyatlarında ne durumda? Ons fiyatı ne kadar? Gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın fiyatı ne? Euro ve Dolar ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.