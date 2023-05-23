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Altın fiyatlarında son durum ne?

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Giriş: 23.05.2023 11:25
Geçen hafta düşüş kaydeden altın fiyatları yeni haftaya da aşağı yönlü bir seyirle başladı. Peki fiyatlar neden geriliyor, bugün piyasada son durum ne?
Altın fiyatlarında son durum ne?
Altın fiyatlarında son durum ne?
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