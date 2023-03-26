26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları ALTIN fiyatlarında REKOR! İslam Memiş'ten rakam ve tarih verdi... ALIM FIRSATI için dikkat!

ALTIN fiyatlarında REKOR! İslam Memiş'ten rakam ve tarih verdi... ALIM FIRSATI için dikkat!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2023 12:43
Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi. Memiş, altında alım fırsatının olabileceğini belirtti. Altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatlarında rekor! Tarih ve rakam verdi
Altın fiyatlarında rekor! Tarih ve rakam verdi
Altın alırken dikkat! İslam Memiş uyardı
Altın alırken dikkat! İslam Memiş uyardı
11 ilde girişimcilik seferberliği
11 ilde girişimcilik seferberliği
Sınıfının en iyisi! Dünyada sadece 2 ülkede var
Sınıfının en iyisi! Dünyada sadece 2 ülkede var
Emekliye zam düzenlemesi Meclis’te
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Emekli ve memurlar için 2 bin TL zam olur mu?
Emekli ve memurlar için 2 bin TL zam olur mu?
Taban maaş 7.500 TL oluyor
Taban maaş 7.500 TL oluyor
Borçtan kurtulma takvimi
Borçtan kurtulma takvimi
Tüm emeklilere 2 bin TL artış olacak mı?
Tüm emeklilere 2 bin TL artış olacak mı?
Kahramanmaraş’ta sanayi küllerinden doğuyor!
Kahramanmaraş'ta sanayi küllerinden doğuyor!
En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor
En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Daha Fazla Video Göster