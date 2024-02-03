03 Şubat 2024, Cumartesi
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Altın fiyatlarında ki son durum! “Gram altında yükseliş devam edecek”
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların da, vatandaşın da gözü fiyatlarda. Peki altın alacaklar kuyumcuyu mu yoksa bankaları mı tercih etmeli? Altının seyri ne olacak? Düşecek mi artacak mı? Detayları Finans Analisti İslam Memiş aktardı