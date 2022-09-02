02 Eylül 2022, Cuma
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Altın fiyatlarında gerileme sürecek mi? İslam Memiş A Haber'e anlattı.
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Altının gram fiyatı 1000 liranın altına geriledi. Uzman isim İslam Memiş bu düşüşün ne kadar daha devam ediceğini A Haber'de analttı.