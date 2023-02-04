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Altın fiyatlarında FED etkisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 13:47
FED'in faiz kararı sonrası altın fiyatı düşüşe geçti. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Finans Analisti İslam Memiş aktardı.
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