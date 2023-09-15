15 Eylül 2023, Cuma
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Altın fiyatları yükselişe geçer mi? Gram altının seyri ne oldu?
ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gram altında yatay hareket devam etti. Peki altın piyasasında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altının yönü ne olur? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.