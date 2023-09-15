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Altın fiyatları yükselişe geçer mi? Gram altının seyri ne oldu?

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 13:45
ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gram altında yatay hareket devam etti. Peki altın piyasasında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? Gram altının yönü ne olur? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.
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