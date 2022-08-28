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Altın fiyatları yükselecek mi?

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Giriş: 28.08.2022 12:47
Gram altın hafta başında düşüş göstermiş perşembe günü ise yükselişe geçmişti. Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Detayları konuğumuz Finans Analisti İslam Memiş aktardı.
Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi?
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