28 Ağustos 2022, Pazar
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Altın fiyatları yükselecek mi?
Gram altın hafta başında düşüş göstermiş perşembe günü ise yükselişe geçmişti. Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Detayları konuğumuz Finans Analisti İslam Memiş aktardı.