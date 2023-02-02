Altın fiyatları yükseldi mi? FED'in faiz kararı sonrası piyasalar nasıl tepki verdi?

ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak son 16 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Peki piyasalar nasıl tepki verdi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Altın Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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