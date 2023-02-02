02 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatları yükseldi mi? FED'in faiz kararı sonrası piyasalar nasıl tepki verdi?

Altın fiyatları yükseldi mi? FED'in faiz kararı sonrası piyasalar nasıl tepki verdi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2023 11:21
ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak son 16 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Peki piyasalar nasıl tepki verdi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Altın Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları yükseldi mi?
Altın fiyatları yükseldi mi?
EYT’liler maaşı ne zaman alacak?
EYT'liler maaşı ne zaman alacak?
İlk yerli ve milli askeri motor sevkiyata hazır
İlk yerli ve milli askeri motor sevkiyata hazır
EYT düzenlemesinde sona doğru!
EYT düzenlemesinde sona doğru!
Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor
Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor
Bakan Nebati’den EYT açıklaması
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi?
En yüksek aidat talep eden ilçeler
En yüksek aidat talep eden ilçeler
Motorine indirim geliyor!
Motorine indirim geliyor!
Kademeli prim günü nasıl hesaplanır?
Kademeli prim günü nasıl hesaplanır?
Çanakkale’de TOKİ kura çekimi
Çanakkale'de TOKİ kura çekimi
Borçtan kurtulma formülü
Borçtan kurtulma formülü
Daha Fazla Video Göster