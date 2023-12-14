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Altın fiyatları tırmanışa geçti! İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 10:25
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Altın fiyatları tırmanışa geçti.

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