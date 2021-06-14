Altın fiyatları tepetaklak! Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatları düşüşe geçti, gram altın bir ay sonra ilk kez 500 liranın altını gördü. Kritik gün çarşamba günü gerçekleşecek olan FED toplantısı. Peki düşüş sürecek mi? Bu düşüş alım fırsatı mı? Piyasalardaki gelişmeleri A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirdi.

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