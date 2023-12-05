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Altın fiyatları neden yükseliyor?

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Giriş: 05.12.2023 16:32
Son haftalarda altındaki yükseliş dikkat çekiyor. Son iki ayda yaklaşık yüzde 20 değerlendi. Yükseliş sürecek mi? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu İslam Memiş aktardı.
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