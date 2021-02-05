05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatları ne olacak? 5 Mart euro ve dolarda son durum nedir? Fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatları ne olacak? 5 Mart euro ve dolarda son durum nedir? Fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2021 10:36
Güncelleme:05.02.2021 10:37
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Pandemi nedeniyle dalgalı seyir yaşayan piyasalarda aşılama süreci etkili oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Euro ve dolar ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Altın fiyatları ne olacak?
Altın fiyatları ne olacak?
Milyonlara büyük destek!
Milyonlara büyük destek!
Dünya devleri TL pozisyonu alıyor!
Dünya devleri TL pozisyonu alıyor!
Atık eşyalardan altın fışkırıyor
Atık eşyalardan altın fışkırıyor
Merkez Bankası'nda 3 yeni müdürlük
Merkez Bankası'nda 3 yeni müdürlük
Düğün takıları kimin?
Düğün takıları kimin?
BTC Türkiye'ye ne kazandırdı?
BTC Türkiye'ye ne kazandırdı?
Gramaj hilesi nasıl yapılıyor?
Gramaj hilesi nasıl yapılıyor?
Tarladan tezgaha portakalda fiyat farkı
Tarladan tezgaha portakalda fiyat farkı
Gramaj hilesine ağır ceza
Gramaj hilesine ağır ceza
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kirli planın sonucu mu?
Kirli planın sonucu mu?
Daha Fazla Video Göster