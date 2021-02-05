Altın fiyatları ne olacak? 5 Mart euro ve dolarda son durum nedir? Fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Pandemi nedeniyle dalgalı seyir yaşayan piyasalarda aşılama süreci etkili oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Euro ve dolar ne kadar olacak? İşte merak edilenler...