Altın fiyatları nasıl şekillenecek? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi

Geçen hafta yükseliş trendindeki altın yeni haftaya düşüşle başladı. Peki altındaki düşüşün nedeni ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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