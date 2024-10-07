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Altın fiyatları nasıl şekillenecek? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi

Altın fiyatları nasıl şekillenecek? İslam Memiş A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 16:34
Geçen hafta yükseliş trendindeki altın yeni haftaya düşüşle başladı. Peki altındaki düşüşün nedeni ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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