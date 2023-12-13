13 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Altın fiyatları için kritik gün!

Altın fiyatları için kritik gün!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2023 11:04
Gözler FED'in bugün açıklayacağı yılın son faiz kararında. Piyasalar yeni güne nasıl başladı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi?
Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi?
Kira fiyatlarındaki düşüş sürer mi?
Kira fiyatlarındaki düşüş sürer mi?
Altın fiyatları için kritik gün!
Altın fiyatları için kritik gün!
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
A Haber görüntüledi: İşte açılan son kuyu
A Haber görüntüledi: İşte açılan son kuyu
2024 hedefi günlük 100 bin varil
2024 hedefi günlük 100 bin varil
Enerjide tam bağımsızlık yolunda önemli adım!
Enerjide tam bağımsızlık yolunda önemli adım!
Enerjide tam bağımsızlık adımları
Enerjide tam bağımsızlık adımları
Altın fiyatlarındaki yükseliş onun fiyatını etkiledi
Altın fiyatlarındaki yükseliş onun fiyatını etkiledi
Asgari ücrette kim ne istiyor?
Asgari ücrette kim ne istiyor?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Hizmete girdi! Dev üretim
Hizmete girdi! Dev üretim
Daha Fazla Video Göster