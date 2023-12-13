Altın fiyatları için kritik gün!

Gözler FED'in bugün açıklayacağı yılın son faiz kararında. Piyasalar yeni güne nasıl başladı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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